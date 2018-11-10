Названы 10 привычек, которые позволят человеку дожить до 100 лет





Учёные считают долгожительство бессмысленным в том случае, если оно сопровождается многочисленными болезнями. Эксперты делятся информацией о привычках, помогающих сохранить здоровье организма в любом возрасте.Самое важное - разнообразить свой рацион питания, в котором главное место занимает количество потребляемых фруктов, орехов и ягод.Ни в коем случае не стоит исключать мясо, но можно ограничить потребление его до трёх раз в неделю. Также нужным считается употребление в пищу грибов, так как они богаты содержанием витамина D и пищевыми волокнами, имеющими важность для организма человека. Имеет смысл разнообразить своё меню 25 видами растительной пищи.Раз в неделю важно уделять 40 минут кардиотренировке, способствующей улучшению работе сердца. Очень важно заниматься саморазвитием, находить новые жизненные интересы. Важно приучить себя к тому, чтобы уделять внимание очищению полости рта, не забывая про язык.Просматривание телепередач стоит заменить ежедневными прогулками на улице. Употреблять примерно 2 литра жидкости в день. Половая жизнь должна быть регулярной.