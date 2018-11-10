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Ученые: В облаках Венеры может существовать жизнь

Новые исследования ученых из Университета Висконсина опровергли прошлые теории о Венере. Они выяснили, что в облаках планеты может существовать жизнь, опубликовав результаты работ в профильных изданиях.
Ученые: В облаках Венеры может существовать жизнь

Раньше астрономы считали, что небесное тело не может быть обитаемо из-за неблагоприятных климатических условий и серных дождей. Однако на 50 километровой высоте ситуация меняется в лучшую сторону, так как температура в этом месте достигает 60 градусов Цельсия. Эксперты отметили, что бактерии и споры плесени можно найти на 15-километровой высоте в атмосферных слоях Земли, так что аналогичная ситуация может быть на космическом объекте.

Водяной пар, оставшийся в облаках с древности, может стать средой обитания для микробов, снабжая их питанием и энергией. Данная версия подтверждается наличием темных пятен, замеченных в атмосфере Венеры, которые поглощают 40% ультрафиолетового света. Они могут изменять свои размеры и перемещаться на далекие расстояния. Такое поведение объектов связано с жизненным циклом микроорганизмов, способных выжить в космическом пространстве.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:27

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