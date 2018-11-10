Ученые: В облаках Венеры может существовать жизнь





Раньше астрономы считали, что небесное тело не может быть обитаемо из-за неблагоприятных климатических условий и серных дождей. Однако на 50 километровой высоте ситуация меняется в лучшую сторону, так как температура в этом месте достигает 60 градусов Цельсия. Эксперты отметили, что бактерии и споры плесени можно найти на 15-километровой высоте в атмосферных слоях Земли, так что аналогичная ситуация может быть на космическом объекте.Водяной пар, оставшийся в облаках с древности, может стать средой обитания для микробов, снабжая их питанием и энергией. Данная версия подтверждается наличием темных пятен, замеченных в атмосфере Венеры, которые поглощают 40% ультрафиолетового света. Они могут изменять свои размеры и перемещаться на далекие расстояния. Такое поведение объектов связано с жизненным циклом микроорганизмов, способных выжить в космическом пространстве.