Ивана Дилова в Instagram заявила, что не желает возвращаться на «Дом-2»





Болгарская участница шоу «Дом-2» пробыла на проекте немало времени, но так и не смогла построить серьезных отношений ни с одним парнем.Самым запоминающимся союзом Иваны стал Александр Гобозов, за которого она старалась держаться, только ради того, чтобы остаться при голосовании. Но, оставшись на проекте, она резко стала равнодушна к Александру и перестала обращать на него внимание.Недавно Дилова оставила запись в своем аккаунте Instagram, в котором рассказала, что в ее планах нет возвращения на проект. Бывшая участница поделилась с подписчиками, что ей нередко приходят предложения о возвращении на стройку, но ей это сейчас совершенно неинтересно.По словам Иваны, «Дом-2», как законченная история жизни, к которой она уже не вернется.Сейчас болгарская красавица проживает у себя на родине и в скором времени собирается навестить своих друзей в Москве. У Диловой уже достаточно продолжительные отношения с албанцем, но он на данный момент работает в Норвегии и по этой причине у молодых людей не получается видеться как можно больше.