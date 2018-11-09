Ученые: У скорбящих супругов повышаются риски развития рака





Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 100 человек, чей средний возраст составил 67 лет. Во время наблюдения некоторые респонденты лишились второй половины, в то же время остальные участники эксперимента продолжали жить вместе.Через некоторое время у людей, переживших смерть мужа или жены, начал нарушаться сон, что приводило к развитию воспалительных и онкологических заболеваний. Нарушение сна вызывала переактивированная иммунная система. Эксперты пояснили, что люди, пережившие горе вследствие смерти супруга, подвержены двойному стрессу, который выражается в отсутствии поддержки близкого человека и нарушении сна. В совокупности это может привести к преждевременной смерти.