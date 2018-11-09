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Ученые нашли связь между аутизмом и дефицитом цинка

Американские ученые из Стэнфордского университета (Stanford University) в ходе исследования нашли связь между аутизмом и дефицитом цинка. Нехватка вещества в организме может привести к развитию заболевания.
Ученые нашли связь между аутизмом и дефицитом цинка


Ученые рассказывают, что аутизм вызывают не только генетические изменения, которые кодируют синаптические белки, но это также связано с экологическими факторами, и недостаток цинка относится к их числу. По словам специалистов, данный металл формирует связи - «синапсы» между клетками мозга, образующиеся во время раннего развития организма при помощи сложного молекулярного механизма, который кодируется генами риска аутизма. Для обнаружения данной взаимосвязи, ученые проводили эксперименты на лабораторных мышах.

Медики отмечают, что в данном направлении необходимы дополнительные исследования. В случае, если взаимосвязь будет доказана, то врачи намерены выписывать беременным женщинам пищевые добавки с высоким содержанием цинка. Кроме того, цинк способен уменьшать объемы меди в организме, большое количество которой приводит к ослаблению костей и анемии.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:24

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