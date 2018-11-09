В Канаде очевидцам удалось снять на видео огромного снежного человека





Однако качество записи настолько низкое, что точно сказать медведь это или предполагаемый бигфут невозможно. Некоторые комментаторы заявили, что загадочный объект является обыкновенным гризли. Но, когда массивная фигура встает на задние лапы, то она явственно становится похожей на снежного человека.Очевидец, снявший предполагаемого йети, отказался называть координаты места, где проводилась съемка. Он лишь отметил, что его собака при виде этого существа начала громко лаять, чего ранее в лесу никогда не происходило. Криптозоологи предположили, что канадец повстречал самку снежного человека, у которой поблизости могли находиться детеныши. Собака могла почувствовать опасность, поэтому ему невероятно повезло уйти оттуда живым и невредимым.