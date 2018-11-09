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Mitsubishi официально презентовала рестайлинговый пикап Mitsubishi L200/Triton

Японская компания провела официальную презентацию рестайлингового современного пикапа версии Mitsubishi L200/Triton. Авто спереди сильно изменилось, напоминая теперь модель Xpander.

Mitsubishi официально презентовала рестайлинговый пикап Mitsubishi L200/Triton


Обновленная версия пикапа Mitsubishi L200 была показана в Таиланде. Здесь осуществляется производство данной модели. Авто на рынок отправится 17 ноября. Автомобиль через некоторое время доберется до России. Особенностью рестайлинга версии Mitsubishi L200 является «двухэтажная» головная оптика LED оптика в духе популярного кросс-вэна Xpander. Авто также получило другую решётку радиатора, прочный капот, бампера, несколько видоизмененные задние фонари.

Обновленный Mitsubishi L200 комплектуется турбодизельной 2.4-литровой установкой на 181 л.с. Мотор сочетается с 5-АКПП либо 6-МКПП. Авто оснащается полным приводом Super Select. Он имеет блокирующийся дифференциал и четыре режима работы.

Версия Mitsubishi L200 2019 получила адаптивный круиз-контроль, продвинутую систему мультимедиа, «понимающую» голосовые команды, систему отслеживания слепых зон, камеры кругового обзора, функцию удержания в полосе, систему предотвращения столкновений.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:13

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