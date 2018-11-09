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«Одержимые» спортзалом мужчины часто впадают в депрессию

Мужчины, «одержимые» спортзалом, как выяснила команда американских и норвежских специалистов, подвержены депрессии. Психические расстройства могут возникать из-за невозможности добиться идеальной фигуры.
«Одержимые» спортзалом мужчины часто впадают в депрессию

Сотрудники Гарвардского и их коллеги из Норвежского научно-технического университета опросили мужчин в возрасте 18-32 лет, активно посещающих тренажерные залы. Респондентам задали вопросы, касающиеся желаемых параметров, частоты тренировок, а также попросили ответить, чувствуют ли они вину, пропуская занятия. Более 10% добровольцев назвали себя «толстыми» и признались, что это заставило их перейти на жесткую диету и увеличить прием стероидов.

Как отметили многие участники исследования, они хотели бы иметь фигуру, как у профессиональных спортсменов, например, стать похожими по телосложению на Криштиану Роналду. Такой подход ученые считают неправильным. В данном случае люди, занимающиеся спортом, делают это не для здоровья, а чтобы соответствовать «определенным стандартам».

У мужчин и у женщин, «одержимых» тренажерными залами, невозможность получить желаемое, нередко приводит к депрессии. Особенно подвержены расстройствам подростки. Специалисты советуют обратить внимание на подход к тренировкам и объяснить, в случае необходимости, что спорт нужен для здоровья, а не для того, чтобы доказать что-то окружающим.



 
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Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 10:17

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