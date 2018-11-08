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В новом Apple MacBook Air можно будет легко заменить батарею и клавиатуру

Стала известна еще одна интересная особенность нового Apple MacBook Air. По словам инсайдеров, в лэптопе будет значительно упрощена замена клавиатуры и батареи.

В новом Apple MacBook Air можно будет легко заменить батарею и клавиатуру

Ранее при проведении данных манипуляций с Apple MacBook Air требовалась замена и части самого компьютера. В новой версии такие сложности возникать не будут. Все дело в том, что купертиновцы решили использовать новый клей, позволяющий сервисным центрам без труда заменить батарею и при этом не затрагивать клавиатуру.

Предполагается, что в скором времени такая возможность будет присутствовать и в других устройствах. К слову, в новой вариации MacBook Air сканер отпечатков пальцев при необходимости специалисты заменят без смены системной платы. Однако последнюю в таком случае придется настроить.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:00

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