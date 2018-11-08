В новом Apple MacBook Air можно будет легко заменить батарею и клавиатуру





Ранее при проведении данных манипуляций с Apple MacBook Air требовалась замена и части самого компьютера. В новой версии такие сложности возникать не будут. Все дело в том, что купертиновцы решили использовать новый клей, позволяющий сервисным центрам без труда заменить батарею и при этом не затрагивать клавиатуру.Предполагается, что в скором времени такая возможность будет присутствовать и в других устройствах. К слову, в новой вариации MacBook Air сканер отпечатков пальцев при необходимости специалисты заменят без смены системной платы. Однако последнюю в таком случае придется настроить.