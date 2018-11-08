Ученые: Деятельность человека ставит под угрозу численность популяции китов





Специалисты сообщают, что согласно последним данным, на Земле осталось около 450 особей, а в 2010 году их численность начала снижаться. Исследователи утверждают, что 80% всех смертей животных происходят из-за деятельности человека. Ученые сравнили популяции северных гладких китов и их ближайших родственников, обитающих в Южном полушарии, которые размножаются значительно быстрее.Ученые считают, что это связано с тем, что рыболовы расставляют множество прочных сетей, выпутаться из которых не так просто. Также стало известно, что большая часть гладких китов 1 раз в жизни попадали в сети, а более 50% оказывались там не единожды, а что от них освободится китам требуется от нескольких недель до нескольких лет. Это влияет на здоровье самок и их потомства, а, следственно, приводит к снижению популяции китов.