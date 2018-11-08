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Ученые подтвердили, что древние галлы бальзамировали головы своих врагов

Древние галлы действительно имели привычку отсекать и бальзамировать головы своих врагов. Такого мнение придерживаются ученые из Университета Монпелье, исследование которых обнародовано на страницах журнала Journal of Archaeological Science.

Ученые подтвердили, что древние галлы бальзамировали головы своих врагов

Авторы научной работы решили проверить слова античных историков, чтобы выяснить, действительно ли древние галлы бальзамировали головы для обеспечения лучшей их сохранности. Ученые отобрали 11 фрагментов черепных костей, размололи часть из них до порошкового состояния и посредством масс-спектрометрии провели химический анализ.

Ученые подтвердили, что древние галлы бальзамировали головы своих врагов

Оказалось, что 6 из 11 фрагментов имели продукты деградации животных миров и следы дитерпеноидов. Они образовались в результате переработке абиетиновой кислоты, входящей в состав смолы хвойных деревьев. В результате авторы исследования смогли сделать вывод, что их коллеги-историки были правы.

В дальнейшем ученые намерены датировать останки и понять, когда на самом деле зародилась практика бальзамирования. Скорее всего, это произошло в конце IV или начале III веков. Авторы намерены отметить на вопрос, бальзамировали ли галлы своих предков.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:53

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