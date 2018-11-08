Учёные: Избыточное потребление соли может привести к сердечной недостаточности





Исследователи считают, что пренебрегая правилами здорового питания можно «заработать» сердечную недостаточность. Одно из самых распространённых нарушений правил питания – повышенное потребление в пищу соли. «Сердце не любит соль. Злоупотребление солью способствует развитию ишемической болезни сердца и инсульта», - уверяют учёные.Количество потребляемой в день соли в 13,7 граммов (2,5 чайной ложки) считается повышенным. Специалисты уверены, что употребление соли в таком объёме повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в два раза. При этом уточняется, что даже употребление около полторы чайной ложки соли в день способно навредить нормальной работе сердца.