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Учёные: Избыточное потребление соли может привести к сердечной недостаточности

Финские учёные из Национального института здоровья и благосостояния (Хельсинки) доказали, что чрезмерная любовь к солёному может приводить к возникновению сердечной недостаточности. На протяжении двенадцати лет они анализировали данные о состоянии здоровья почти пяти тысяч человек в возрасте от 25 до 64 лет.

Учёные: Избыточное потребление соли может привести к сердечной недостаточности

Исследователи считают, что пренебрегая правилами здорового питания можно «заработать» сердечную недостаточность. Одно из самых распространённых нарушений правил питания – повышенное потребление в пищу соли. «Сердце не любит соль. Злоупотребление солью способствует развитию ишемической болезни сердца и инсульта», - уверяют учёные.

Количество потребляемой в день соли в 13,7 граммов (2,5 чайной ложки) считается повышенным. Специалисты уверены, что употребление соли в таком объёме повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в два раза. При этом уточняется, что даже употребление около полторы чайной ложки соли в день способно навредить нормальной работе сердца.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:00

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