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Учёные-диетологи назвали самые полезные для организма человека продукты

Британские учёные-диетологи составили список самых полезных для жизнедеятельности человеческого организма продуктов. Некоторые из них способны повышать настроение, а некоторые помогут в борьбе с болезнями.

Учёные-диетологи назвали самые полезные для организма человека продукты

На первом месте в этом списке разместились ореховое масло и сельдерей. В ореховом масле большое количество белков и жиров, необходимых для нормального функционирования мозга. А в сельдерее содержится апигенин – своеобразный антидепрессант, имеющий длительное успокаивающее действие, снижающий чувство тревоги и снимающий стресс.

Также в список входят листья салата, шоколад, орешки кешью, соус карри, авокадо, мисо-супы, тушеное мясо, куриные яйца, ржаные крекеры и сушеный манго. Учёные отмечают, что соблюдая распределённую диету, употребляя каждый день в пищу определённые продукты, можно достичь определённых положительных результатов. При правильном питании разжижается кровь, улучшается кровообращение мозга и метаболизм достигает сбалансированного уровня.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:30

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