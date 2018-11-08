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Учёные: Курящие женщины чаще рожают косоглазых детей

Учёные сообщили, что курящие женщины значительно чаще рожают детей с косоглазием. Увлечение табачными изделиями в период беременности увеличивает стандартные риски почти в 2 раза.

Учёные: Курящие женщины чаще рожают косоглазых детей

Новые исследования специалистов Научно-технологического университета в Вухане показали, что курение при беременности может заметно навредить здоровью ребёнка и повысить шансы «косоглазия» почти в 2 раза. Соответствующее исследование было представлено в публичном доступе после сбора анализов свыше 5 тысяч новорожденных младенцев и подростков, страдающих от соответствующей проблемы.

Учёные выяснили, что матери детей с косоглазием не прекращали курить даже в период вынашивания плода. Учёные узнали, что риск развития косоглазия у ребёнка в утробе оказался пропорционален объему никотина, потребляемого женщиной. Риск рождения младенца с отклонениями зрения увеличивался с 17% до 80% в зависимости от уровня потребления сигарет на ежедневной основе. Вдобавок, курение при беременности почти в 2 раза увеличивало риск появления иных заболеваний органов зрения, вызывающих не только ухудшение, но даже вызвать полную потерю способности видеть.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 00:00

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