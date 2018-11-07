Ученые обнаружили таинственные объекты на космических снимках Антарктиды
На снимках Антарктиды, сделанных из космоса, ученые обнаружили таинственные объекты. Это произошло благодаря таянию вековых льдов.
Замеченные объекты имеют очень большие габариты. Один имеет размеры 50х30 метров, а второй – 30х30 метров. Уфологи уже поспешили сделать свои выводы, заявив, что данные объекты имеют инопланетное происхождение. Если говорить о расстоянии между ними, то оно составляет примерно шесть километров. Некоторые эксперты убеждены, что над данной оледеневшей местностью какое-то время назад потерпел крушение корабль, где находились представители инопланетного разума. На территории Антарктиды остались его разломанные части.
Примечателен тот факт, что в последнее время на материке все чаще стали находить те или иные загадочные объекты. Как предполагают ученые, раньше на данных территориях была развитая цивилизация. Изменение климата привело к оледенению Антарктиды, в результате чего жители погибли. Однако этот факт пока не доказан исследователями.
Замеченные объекты имеют очень большие габариты. Один имеет размеры 50х30 метров, а второй – 30х30 метров. Уфологи уже поспешили сделать свои выводы, заявив, что данные объекты имеют инопланетное происхождение. Если говорить о расстоянии между ними, то оно составляет примерно шесть километров. Некоторые эксперты убеждены, что над данной оледеневшей местностью какое-то время назад потерпел крушение корабль, где находились представители инопланетного разума. На территории Антарктиды остались его разломанные части.
Примечателен тот факт, что в последнее время на материке все чаще стали находить те или иные загадочные объекты. Как предполагают ученые, раньше на данных территориях была развитая цивилизация. Изменение климата привело к оледенению Антарктиды, в результате чего жители погибли. Однако этот факт пока не доказан исследователями.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:30