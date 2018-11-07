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Skoda показала салон нового хэтчбека Scala

Компания Skoda представила первое изображение интерьера модели Scala. Дизайн салона нового 5-дверного хэтчбека выполнят в стилистике Vision RS, показанного во время автошоу в Париже.

Skoda показала салон нового хэтчбека Scala

Авто оснастят крупным 10,3-дюймовым сенсорным дисплеем для приборов и информационно-развлекательной системой MIB нового поколения, поддерживающего Apple CarPlay и MirrorLink. Другим новшеством стало наличие набора Skoda Connect с картами из сервиса Google Earth, который использует удаленный сервис для управления автомобилем со смартфона и комплекта приложений для обеспечения связи с телефоном. ПО станет обновляться через Wi-Fi посредством доступа к облачному хранилищу. Варианты обивки салона включают разные варианты, включая покрытие из микрофибры. В багажном отделении объем свободного пространства заявлен на уровне 467 л. Если сложить задние кресла, показатель повышается до 1,41 л.

Автомобиль соорудят на платформе A0 MQB. Эта база уже используется в качестве основы для группы компактных и среднеразмерных авто Volkswagen Polo, Skoda Kodiaq и других моделей. В состав линейки силовых агрегатов производитель добавил 3 бензиновых двигателя и 1 дизельный. Производительность соответствующих узлов составляет 90-150 «лошадок». Для бензиновых силовых агрегатов объемом 1-1,5 литра предусмотрено использование 5-ступенчатой АКПП передач либо «механики» на 6 ступеней. Опционально покупателям предложат 7-диапазонную роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением. Для дизельного двигателя на 1,6 л предусмотрена установка 6-ступенчатого «робота» либо механической КПП.



 
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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:52

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