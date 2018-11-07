Эксперты назвали ТОП-3 надёжных автомобилей с пробегом стоимостью до 650 тысяч рублей





В подкапотном пространстве Toyota Camry установлен силовой агрегат ёмкостью 2,4 литра производительностью 167 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 5-ступенчатой автоматической трансмиссией. В оснащение автомобиля входит бортовой компьютер, двухзонная климатическая система, электрические стеклоподъёмники и ксеноновые фары головного света.На втором месте расположился автомобиль Honda Accord с 2-литровым двигателем мощностью 155 лошадиных сил, его работа осуществляется в тандеме либо с «механикой», либо с «автоматом». В оснащение базовой модификации входит климат-контроль, подогрев передних сидений, система курсовой стабилизации и противотуманные фары.Третье место в ТОПе досталось Toyota Avensis с силовым агрегатом объёмом 2,0 литра, выдающим 147 лошадиных сил, он работает, как с механической, так и с автоматической трансмиссией. Этот автомобиль отличается хорошей шумоизоляцией, сносной динамикой и оптимально сбалансированным шасси.