Эксперты рассказали о вреде неправильно заваренного чая





По словам специалистов, во фруктовых, а также травяных чаях могут присутствовать дрожжи, всевозможные бактерии и грибки. «Опасными для здоровья человека они не считаются, так как мельчайшие организмы встречаются в находящейся вокруг нас среде фактически всюду. Но в редких случаях посреди них пребывают и возбудители всевозможных болезней, к примеру, сальмонеллы».Именно поэтому заваривать чай теплой, а не горячей водой не нужно.Кроме того, пить заваренный чай нужно как можно быстрее, так как содержащиеся в нем споры многих бактерий могут выдерживать высокую температуру жидкости, прорастать в теплой воде, а также распространяться в приготовленном чае, предостерегают эксперты.