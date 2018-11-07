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Эксперты рассказали о вреде неправильно заваренного чая

Неправильно заваренный в домашних условиях чай может нанести вред самочувствию и здоровью детей, а также взрослых. К этому выводу пришли специалисты Федерального института оценки всех рисков Германии.

Эксперты рассказали о вреде неправильно заваренного чая

По словам специалистов, во фруктовых, а также травяных чаях могут присутствовать дрожжи, всевозможные бактерии и грибки. «Опасными для здоровья человека они не считаются, так как мельчайшие организмы встречаются в находящейся вокруг нас среде фактически всюду. Но в редких случаях посреди них пребывают и возбудители всевозможных болезней, к примеру, сальмонеллы».

Именно поэтому заваривать чай теплой, а не горячей водой не нужно.

Кроме того, пить заваренный чай нужно как можно быстрее, так как содержащиеся в нем споры многих бактерий могут выдерживать высокую температуру жидкости, прорастать в теплой воде, а также распространяться в приготовленном чае, предостерегают эксперты.



 
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Наука
Добавил: Вдовенко Наталья Сегодня, 07:50

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