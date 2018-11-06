Вместо МКС на орбиту могут запустить населённый людьми космический «гриб»





МКС долгие годы являлась одним из самых масштабных международных проектов, участие в котором принимали сразу 14 стран. Основную часть ответственности и финансирования брали на себя власти США, но сейчас, как оказалось, содержание такого аппарата требует чересчур крупных вложений. Ежегодно для поддержания нормального функционирования МКС страна выделяет от 3 до 4 млрд долларов. Сейчас же эксперты утверждают, что стратегически важного значения станция для науки не имеет, на ней в основном проводятся разные опыты, требующие условий гравитации, которые можно создавать искусственно на Земле, не растрачивая при этом огромные суммы денег.На фоне разговор о скором прекращении работы МКС появились первые и довольно реалистичные предложения замены международной космической станции, например, на огромный населённый людьми космический «гриб». Аппарат, если будет утверждён, получит специфическую форму, а внутри него расположится целый жилой комплекс, вмещающий в себя до 30 тысяч человек. Также на борту можно будет выращивать продукты питания, ходить в кино и посещать развлекательные центры, но пока неизвестно, кто согласится финансировать столь затратный проект, учитывая, что на его строительство уйдёт не менее 30 лет.