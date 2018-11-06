Вместо МКС на орбиту могут запустить населённый людьми космический «гриб»
Эксперты планируют вместо МКС запустить на орбиту огромный населённый людьми космический «гриб». Несмотря на уже разработанный проект, сборка такого корабля займёт около 30 лет, а космическую станцию выведут из эксплуатации уже в 2024 году.
МКС долгие годы являлась одним из самых масштабных международных проектов, участие в котором принимали сразу 14 стран. Основную часть ответственности и финансирования брали на себя власти США, но сейчас, как оказалось, содержание такого аппарата требует чересчур крупных вложений. Ежегодно для поддержания нормального функционирования МКС страна выделяет от 3 до 4 млрд долларов. Сейчас же эксперты утверждают, что стратегически важного значения станция для науки не имеет, на ней в основном проводятся разные опыты, требующие условий гравитации, которые можно создавать искусственно на Земле, не растрачивая при этом огромные суммы денег.
На фоне разговор о скором прекращении работы МКС появились первые и довольно реалистичные предложения замены международной космической станции, например, на огромный населённый людьми космический «гриб». Аппарат, если будет утверждён, получит специфическую форму, а внутри него расположится целый жилой комплекс, вмещающий в себя до 30 тысяч человек. Также на борту можно будет выращивать продукты питания, ходить в кино и посещать развлекательные центры, но пока неизвестно, кто согласится финансировать столь затратный проект, учитывая, что на его строительство уйдёт не менее 30 лет.
МКС долгие годы являлась одним из самых масштабных международных проектов, участие в котором принимали сразу 14 стран. Основную часть ответственности и финансирования брали на себя власти США, но сейчас, как оказалось, содержание такого аппарата требует чересчур крупных вложений. Ежегодно для поддержания нормального функционирования МКС страна выделяет от 3 до 4 млрд долларов. Сейчас же эксперты утверждают, что стратегически важного значения станция для науки не имеет, на ней в основном проводятся разные опыты, требующие условий гравитации, которые можно создавать искусственно на Земле, не растрачивая при этом огромные суммы денег.
На фоне разговор о скором прекращении работы МКС появились первые и довольно реалистичные предложения замены международной космической станции, например, на огромный населённый людьми космический «гриб». Аппарат, если будет утверждён, получит специфическую форму, а внутри него расположится целый жилой комплекс, вмещающий в себя до 30 тысяч человек. Также на борту можно будет выращивать продукты питания, ходить в кино и посещать развлекательные центры, но пока неизвестно, кто согласится финансировать столь затратный проект, учитывая, что на его строительство уйдёт не менее 30 лет.
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 21:04