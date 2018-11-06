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Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
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Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио

Учёные из Университета штата Орегон обнаружили новый противовоспалительный бактериальный белок в организме рыбок Данио. Исследования показали, что справляться с воспалением он может только находясь внутри своего хозяина, в противном случае — погибает сам.

Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио

В штате Орегон группа исследователей во время экспериментов с иммунной системой рыбок Данио сумела обнаружить совершено неизвестный ранее науке противовоспалительный бактериальный белок AimA. При активизации он способен устранять любые воспаления, а также приостанавливать омертвление тканей в результате септического шока. Используя кристаллографию белка, соавторы исследования смогли определить его трёхмерную структуру. В 3D новое белковое соединение выглядит, как класс белков липокалинов. Подобное структурное сходство натолкнуло учёных на мысль, что обнаруженный в организме рыбок Данио бактериальный белок может функционировать так же, как и белок человека.

Дальнейшие эксперименты, проводимые с белком AimA, показали, что он устраняет любое, даже самое агрессивное воспаление, но только если находится непосредственно в организме своего хозяина. Извлечённое из клеток особи соединение реагирует на инфекции довольно резко, демонстрируя постепенное угасание и снижение своей активности так же, как и сама рыба без AimA. Учёные продолжают исследовать новый белок, надеясь найти на его основе способ сделать иммунитет человека неуязвимым к воспалению.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:43

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