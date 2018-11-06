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Скандально известная балерина Анастасия Волочкова заявила в Instagram, что стала чеченкой

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова давно известна своими провокационными фотографиями и скандальными постами в социальных сетях. Недавно в комментариях в Instagram, она заявила, что стала чеченкой.

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова заявила в Instagram, что стала чеченкой

На днях Волочкова на своей странице в Instagram разместила видео, снятое в пансионате, где сейчас находится её отец Юрий. Мужчина, который после перенесённого инсульта передвигался только в инвалидной коляске, делает свои первые шаги. Анастасия очень эмоционально благодарила персонал пансионата за помощь отцу и пообещала за них помолиться.

Подписчики, в свою очередь, желали Юрию скорейшего выздоровления, но религиозный порыв балерины восприняли достаточно скептически. Так, одна из поклонниц заметила, что Анастасию постоянно «кидает из стороны в сторону», то она публикует снимки себя обнажённой, то собирается молиться. Женщина посоветовала балерине определиться, является ли она вообще христианкой. На что, долго не думая, Волочкова написала, что стала чеченкой.

Подобное заявление было принято поклонниками очень скептично, Анастасию сравнили с хамелеоном, ведь она с каждым новым мужчиной в своей жизни меняет национальность. Хотя, что Волочкова конкретно имела в виду, заявляя, что стала чеченкой, она не объяснила.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:19

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