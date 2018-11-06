Уфологи обнаружили на снимках с марсохода NASA череп инопланетного воина





Уфолог Скотт Уоринг заявил, что на фотографиях, сделанных одним их марсходов NASA, присутствует череп в шлеме. А наличие на нем антенн и гребня на шлеме говорит о том, что он был воином. По мнению экспертов, ведомство занимается не тем, чем должно. Вместо подсчетов скорости ветра и сбора статистических данных нужно искать признаки разумной жизни на Марсе.В этой истории нашлись и скептики, которые уверены, что это лишь парейдолическая иллюзия (парейдолия) - при виде знакомых линий мозг придумывает знакомые объекты. А увиденный уфологами череп, скорее всего, только обломок скалы, который в свое время деформировался под влиянием климатических факторов.