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Уфологи обнаружили на снимках с марсохода NASA череп инопланетного воина

Уфологи обнаружили на снимках с марсохода NASA череп с антеннами, принадлежащий, по их мнению, инопланетному воину. Эксперты уверены, что ведомство намеренно скрывает факт признаков жизни на Марсе, передает портал Express. Скептики заявили, что это лишь парейдолия, то есть зрительная иллюзия.

Уфологи обнаружили на снимках с марсохода NASA череп инопланетного воина

Уфолог Скотт Уоринг заявил, что на фотографиях, сделанных одним их марсходов NASA, присутствует череп в шлеме. А наличие на нем антенн и гребня на шлеме говорит о том, что он был воином. По мнению экспертов, ведомство занимается не тем, чем должно. Вместо подсчетов скорости ветра и сбора статистических данных нужно искать признаки разумной жизни на Марсе.

Уфологи обнаружили на снимках с марсохода NASA череп инопланетного воина

В этой истории нашлись и скептики, которые уверены, что это лишь парейдолическая иллюзия (парейдолия) - при виде знакомых линий мозг придумывает знакомые объекты. А увиденный уфологами череп, скорее всего, только обломок скалы, который в свое время деформировался под влиянием климатических факторов.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:15

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