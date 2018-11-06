Уфологи обнаружили на снимках с марсохода NASA череп инопланетного воина
Уфологи обнаружили на снимках с марсохода NASA череп с антеннами, принадлежащий, по их мнению, инопланетному воину. Эксперты уверены, что ведомство намеренно скрывает факт признаков жизни на Марсе, передает портал Express. Скептики заявили, что это лишь парейдолия, то есть зрительная иллюзия.
Уфолог Скотт Уоринг заявил, что на фотографиях, сделанных одним их марсходов NASA, присутствует череп в шлеме. А наличие на нем антенн и гребня на шлеме говорит о том, что он был воином. По мнению экспертов, ведомство занимается не тем, чем должно. Вместо подсчетов скорости ветра и сбора статистических данных нужно искать признаки разумной жизни на Марсе.
В этой истории нашлись и скептики, которые уверены, что это лишь парейдолическая иллюзия (парейдолия) - при виде знакомых линий мозг придумывает знакомые объекты. А увиденный уфологами череп, скорее всего, только обломок скалы, который в свое время деформировался под влиянием климатических факторов.
Уфолог Скотт Уоринг заявил, что на фотографиях, сделанных одним их марсходов NASA, присутствует череп в шлеме. А наличие на нем антенн и гребня на шлеме говорит о том, что он был воином. По мнению экспертов, ведомство занимается не тем, чем должно. Вместо подсчетов скорости ветра и сбора статистических данных нужно искать признаки разумной жизни на Марсе.
В этой истории нашлись и скептики, которые уверены, что это лишь парейдолическая иллюзия (парейдолия) - при виде знакомых линий мозг придумывает знакомые объекты. А увиденный уфологами череп, скорее всего, только обломок скалы, который в свое время деформировался под влиянием климатических факторов.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:15