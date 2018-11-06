Диета народов боливийской Амазонки защитит от сердечно-сосудистых заболеваний





По статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), примерно 610 000 человек в США каждый год умирают из-за проблем, связанных с болезнями сердца. Основным фактором, на котором специалисты заостряют внимание на этапе профилактики и предупреждения развития проблем с сердечно-сосудистой системой, является правильная диета. Группа антропологов из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обратила внимание на привычки питания популяции Циман, проживающей на территории боливийской Амазонки, та как её представители практически никогда не испытывают проблем с сердцем.Основу диеты народов боливийской Амазонки составляют продукты естественного происхождения, выращенные собственноручно, а от покупок на рынках они предпочитают по возможности отказаться. Эксперты выяснили, что популяция Циман предпочитает употреблять в пищу продукты с высоким содержанием сложных углеводов (64% всего рациона) и белка (21%), но с низким значением жира (15%). Разнообразия в их диете практически нет, чаще всего углеводы они получают из риса и подорожника, а белок - из рыбы, которой может насчитываться до 40 разных видов.Исследователи считают, что отсутствие разнообразия в питании не вредит здоровью народов боливийской Амазонки, так как их рацион вполне обогащён необходимыми микронутриентами. По словам экспертов, эти питательные вещества могут помочь поддержать сердечно-сосудистую систему, а Циман потребляет их на уровнях, которые намного выше, чем типичные количества, присутствующие в североамериканских диетах. Это позволило учёным сделать вывод, что для здоровья сердца питание не обязательно должно быть разнообразным, но в достаточном количестве наполненным витаминами и клетчаткой.