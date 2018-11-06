АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диета народов боливийской Амазонки защитит от сердечно-сосудистых заболеваний
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

В Британии тысячи детей переносят операцию по удалению миндалин без видимых на то показаний

Исследователи из Бирмингемского университета выяснили, что в Британии около 30 тысяч детей переносят операцию по удалению миндалин без видимых на то показаний. Особенно массовой эта процедура была в 1950-х годах, когда количество проводимых хирургических вмешательств достигало 250 тысяч в год.

В Британии тысячи детей переносят операцию по удалению миндалин без видимых на то показаний

Исследователи из Бирмингемского университета изучили данные оперированных с 2005 по 2016 года 1,6 миллиона детей, которым удаляли миндалины. Истории болезни показали, что семь из восьми пациентов перенесли операцию без видимых на то показаний. В среднем, посчитали эксперты, это повлекло за собой убытки Национальной службы здравоохранения в сумме около 37 миллионов фунтов стерлингов в год. Со временем простая и популярная ранее процедура стала применяться всё реже, та как польза от неё не превышала риски для здоровья больного. С 1950 года по настоящее время количество операций по удалению миндалин среди детей снизилось с 250 до 40 тысяч в год.

Напечатанные в Британском журнале общей практики статьи экспертов свидетельствуют о том, что в период широкого распространения операции по удалению миндалин из 37 тысяч хирургических вмешательств действительно необходимыми были только 5,5 тысяч, остальные же проводились без видимых на то показаний.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 12:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диета народов боливийской Амазонки защитит от
Недавно избитая Наталья Игрунова вернулась на
Обновленный кроссовер SWM G01 получил спортивную
NASA скрывает угрозу столкновения Земли с
После расставания с бойфрендом Юлия Началова не
Композитор Владимир Быстряков назвал неожиданную
Эксперты предупреждают об опасности использования
Мошенники под видом Илона Маска украли биткоины
Lada Largus подорожал из-за обязательной опции
В Британии тысячи детей переносят операцию по
"Особенный" сын Эвелины Бледанс сочинил песню для
Учёные планируют связаться с пришельцами при
В России отзывают 8 млн таблеток от давления,
В России создают сверхдальние беспилотники
На монете в честь саммита Россия-США допустили
Екатерина Вуличенко призналась, что из-за
Ученые: Любители чёрного кофе склонны к садизму
«GM-АвтоВАЗ» запустил предновогоднюю акцию при
Агата Муцениеце позже всех поздравила с днем
Женщины-«жаворонки» менее подвержены риску
Шнуров посвятил стих чиновнице, заявившей о
Светлана Зейналова крестила младшую дочь
Пятикамерный флагман Nokia 9 показали на видео
Снова отзыв: В Германии продавали фасованную
Экс-солист группы "Отпетые мошенники" Игорь
Проект «Дом-2» в своих эфирах пропагандирует
Учёные: Изучать виды рыб в мутной воде поможет их
Рита Дакота на Бали играет в гольф с известным
Украинская певица Таисия Повалий заставила
Марго Овсянникова из «Дома-2» составит
Просмотреть все новости