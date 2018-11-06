В Британии тысячи детей переносят операцию по удалению миндалин без видимых на то показаний
Исследователи из Бирмингемского университета выяснили, что в Британии около 30 тысяч детей переносят операцию по удалению миндалин без видимых на то показаний. Особенно массовой эта процедура была в 1950-х годах, когда количество проводимых хирургических вмешательств достигало 250 тысяч в год.
Исследователи из Бирмингемского университета изучили данные оперированных с 2005 по 2016 года 1,6 миллиона детей, которым удаляли миндалины. Истории болезни показали, что семь из восьми пациентов перенесли операцию без видимых на то показаний. В среднем, посчитали эксперты, это повлекло за собой убытки Национальной службы здравоохранения в сумме около 37 миллионов фунтов стерлингов в год. Со временем простая и популярная ранее процедура стала применяться всё реже, та как польза от неё не превышала риски для здоровья больного. С 1950 года по настоящее время количество операций по удалению миндалин среди детей снизилось с 250 до 40 тысяч в год.
Напечатанные в Британском журнале общей практики статьи экспертов свидетельствуют о том, что в период широкого распространения операции по удалению миндалин из 37 тысяч хирургических вмешательств действительно необходимыми были только 5,5 тысяч, остальные же проводились без видимых на то показаний.
Исследователи из Бирмингемского университета изучили данные оперированных с 2005 по 2016 года 1,6 миллиона детей, которым удаляли миндалины. Истории болезни показали, что семь из восьми пациентов перенесли операцию без видимых на то показаний. В среднем, посчитали эксперты, это повлекло за собой убытки Национальной службы здравоохранения в сумме около 37 миллионов фунтов стерлингов в год. Со временем простая и популярная ранее процедура стала применяться всё реже, та как польза от неё не превышала риски для здоровья больного. С 1950 года по настоящее время количество операций по удалению миндалин среди детей снизилось с 250 до 40 тысяч в год.
Напечатанные в Британском журнале общей практики статьи экспертов свидетельствуют о том, что в период широкого распространения операции по удалению миндалин из 37 тысяч хирургических вмешательств действительно необходимыми были только 5,5 тысяч, остальные же проводились без видимых на то показаний.
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:49