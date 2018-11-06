В Британии тысячи детей переносят операцию по удалению миндалин без видимых на то показаний





Исследователи из Бирмингемского университета изучили данные оперированных с 2005 по 2016 года 1,6 миллиона детей, которым удаляли миндалины. Истории болезни показали, что семь из восьми пациентов перенесли операцию без видимых на то показаний. В среднем, посчитали эксперты, это повлекло за собой убытки Национальной службы здравоохранения в сумме около 37 миллионов фунтов стерлингов в год. Со временем простая и популярная ранее процедура стала применяться всё реже, та как польза от неё не превышала риски для здоровья больного. С 1950 года по настоящее время количество операций по удалению миндалин среди детей снизилось с 250 до 40 тысяч в год.Напечатанные в Британском журнале общей практики статьи экспертов свидетельствуют о том, что в период широкого распространения операции по удалению миндалин из 37 тысяч хирургических вмешательств действительно необходимыми были только 5,5 тысяч, остальные же проводились без видимых на то показаний.