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Снова отзыв: В Германии продавали фасованную спаржу с частицами битого стекла

В Германии сеть магазинов-дискаунтеров Aldi Nord продавала фасованную спаржу с частицами битого стекла. Об этом стало известно уже после того, как неприятную находку в своих покупках совершили постоянные покупатели.

Снова отзыв: В Германии продавали фасованную спаржу с частицами битого стекла

В Германии произошёл очередной неприятный случай с поставщиками здоровой еды, а именно фасованной спаржи. Сейчас крупная партия товара подлежит немедленному отзыву из магазинов крупной сети Aldi Nord, так как в нескольких баночках уже были обнаружены фрагменты битого стекла. Производитель предполагает, что могла быть нарушена технология производства, а потому не отрицает, что и в других упаковках стекло тоже может присутствовать.

Как и в случаях, произошедших ранее с некачественным сыром, приобретённую спаржу рекомендуют возвратить в магазин, либо же утилизировать, не потребляя её в пищу. В противном случае, предупреждает производитель, частицы битого стекла могут вызвать травмы в ротовой полости, гортани, а также повредить внутренние органы.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:31

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