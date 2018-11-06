Снова отзыв: В Германии продавали фасованную спаржу с частицами битого стекла





В Германии произошёл очередной неприятный случай с поставщиками здоровой еды, а именно фасованной спаржи. Сейчас крупная партия товара подлежит немедленному отзыву из магазинов крупной сети Aldi Nord, так как в нескольких баночках уже были обнаружены фрагменты битого стекла. Производитель предполагает, что могла быть нарушена технология производства, а потому не отрицает, что и в других упаковках стекло тоже может присутствовать.Как и в случаях, произошедших ранее с некачественным сыром, приобретённую спаржу рекомендуют возвратить в магазин, либо же утилизировать, не потребляя её в пищу. В противном случае, предупреждает производитель, частицы битого стекла могут вызвать травмы в ротовой полости, гортани, а также повредить внутренние органы.