Учёные: Изучать виды рыб в мутной воде поможет их «речь»





Учёный Родни Рунтри совместно с коллегой Франциском Хуанесом из Университета Виктории провели новое исследование, доказавшее, что для изучения разных видов рыб, представителей подводного мира необязательно отлавливать для помещения в лабораторные условия. Используя акустический гидрофон для поиска пираний в водах Амазонки, учёные смогли идентифицировать сразу 4 вида этих хищников, а также записать их «речь» во время нападения на жертву. Оказалось, что каждая особь, в зависимости от вида, издаёт своеобразный «лай», а значит помещение специальных приборов в мутные течения позволит практически безошибочно установить, представители какого вида обитают в изучаемой местности.Ранее подобные исследования «речи» рыб проводились в заповеднике, где эксперты сначала отлавливали особь, а затем помещали её в воду с расположенным рядом гидрофоном. Тогда учёные прослушали порядка 550 представителей 70 видов, отметив различия в звуках, издаваемых даже самыми похожими между собой видами.