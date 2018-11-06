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Учёные: Изучать виды рыб в мутной воде поможет их «речь»

Учёные заявили, что изучать и различать виды рыб в мутной воде поможет их «речь», которую можно услышать благодаря акустическим гидрофонам. Новое исследование проводилось в водах Амазонки, где экспертам удалось «вслепую» идентифицировать несколько видов пираний.

Учёные: Изучать виды рыб в мутной воде поможет их «речь»

Учёный Родни Рунтри совместно с коллегой Франциском Хуанесом из Университета Виктории провели новое исследование, доказавшее, что для изучения разных видов рыб, представителей подводного мира необязательно отлавливать для помещения в лабораторные условия. Используя акустический гидрофон для поиска пираний в водах Амазонки, учёные смогли идентифицировать сразу 4 вида этих хищников, а также записать их «речь» во время нападения на жертву. Оказалось, что каждая особь, в зависимости от вида, издаёт своеобразный «лай», а значит помещение специальных приборов в мутные течения позволит практически безошибочно установить, представители какого вида обитают в изучаемой местности.

Учёные: Изучать виды рыб в мутной воде поможет их «речь»

Ранее подобные исследования «речи» рыб проводились в заповеднике, где эксперты сначала отлавливали особь, а затем помещали её в воду с расположенным рядом гидрофоном. Тогда учёные прослушали порядка 550 представителей 70 видов, отметив различия в звуках, издаваемых даже самыми похожими между собой видами.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:21

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