Марго Овсянникова из «Дома-2» составит конкуренцию Ольге Бузовой: девушка тоже запела

«Овсянникова явно скоро начнет наступать Бузовой на пятки! Гриценко отобрала, песни записывает, клипы снимает.. Ольге не мешало бы начать переживать!», «Бузова, Бузова, скоро все домовцы начнут следовать твоему примеру и начнут петь! Ужасс..», «Я не знаю, что там, кто думает, но я уверена, что Марго для папы начала заниматься музыкой и не более! Хотя, кто знает, кто знает..» - продолжают писать поклонники телестройки «Дом-2» в социальных сетях.

Маргарита Овсянникова покинула телепроект «Дом-2» совершенно недавно. Когда блондинка покидала скандальное реалити, было заметно, что девушка совершенно не жалеет об этом. И вот теперь стало понятно, почему же.В то время, когда Маргарита еще была полноправной участницей «Дома-2», ей поступило предложение записать свою первую песню под названием «Бомбовая», кусочки из которой Овсянникова довольно часто публиковала у себя на страничке в Instagram.А на днях выяснилось, что Маргарита Овсянникова решила уверено продолжать рваться в мир шоу-бизнеса. Дело в том, что «Бомбовская» - не единственная песня, которую звезда «Дома-2» не только записала в музыкальной студии и с которой уже принялась активно выступать на сцене. На данный момент блондинка приступила к съемкам клипа на новую песню «Под наркозом».Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» принялись обсуждать планы Маргариты по покорению музыкального Олимпа. Некоторые уверены, что Овсянникова планирует составить Ольге Бузовой конкуренцию, а кое-то наоборот думает, что блондинка начала заниматься музыкой для своего папы, который тоже очень любит петь, о чем девушка не единожды рассказывала поклонникам.К слову, на днях Маргарита Овсянникова выступила со своей новой песней «Под наркозом» в одной из лучших гостинец Турции – «Orange County Resort Hotel», чем сразу же поделилась со своими подписчиками в Instagram.