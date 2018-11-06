Эксперт рассказал о пользе и правилах «тихого» бега





В Австралии тренер по фитнесу по имени Рик Мирабелла пропагандирует среди своих клиентов методику «тихого» бега. Эксперт утверждает, что таким образом человек может в несколько раз уменьшить нагрузку на суставы, а также через некоторое время в разы улучшить скоростные показатели. Суть метода заключается в том, чтобы постепенно делать каждое приземление стопы во время пробежки более тихим, равномерно распределяя нагрузку. Тренер предупреждает, что освоить «тихий» бег сразу не может никто, поэтому следует запастись терпением и не пропускать занятия, чтобы через 2-3 месяца достичь желаемого результата.Первое, что советует Рик Мирабелла своим подопечным, приступающим к освоению этой методики, начать внимательно слушать каждый свой шаг, то есть учиться определять уровень шума при соприкосновении стопы с землёй. В выработке «тихого» бега помогают упражнения на скакалке, в процессе которых человек может самостоятельно научиться контролировать мягкость и плавность приземления. Для более эффективного результата от тренировок эксперт рекомендует также всегда обращать внимание на верхнюю часть тела бегущего — туловище и плечи должны быть максимально расслабленными.В Австралии, как оказалось, технику «тихого» бега осваивают не только спортсмены и обычные люди, но и звёзды. Приверженцами этого метода уже стали модель Бриджит Малкольм, а также диетолог Ребекка Готторн. Оздоровительный эффект, со слов тренера Рика Мирабеллы, обусловлен тем, что бесшумное и плавное сцепление ноги с землёй позволяет снизить нагрузку на стопу, голень и коленные суставы, уменьшая тем самым риск получения травмы. Кроме того, растрачивая меньше энергии на сильный удар о поверхность, бегун с лёгкостью использует её для увеличения производительности и улучшения показателей.