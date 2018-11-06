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Ученые: Фастфуд может стать причиной депрессии

Специалисты провели изучение блюд, систематически употребляемых людьми, и пришли к выводу, что любители еды "на скорую руку" зачастую подвержены повышенной усталости и унынию. Об этом пишет издание The Guardian.
Ученые: Фастфуд может стать причиной депрессии

Коллектив английских, испанских и австралийских экспертов, тщательно изучив проблему, обнаружили, что риск возникновения депрессии характерен в большей степени для людей, которые питаются в основном жирной и сладкой пищей, в то время, как поклонники здоровых блюд практически не страдают подобными проблемами. Исследователи изучили состав ежедневной пищи большого количества жителей из пяти государств (в сумме - более тридцати тысяч).

Целью мониторинга было установление зависимости между фактами возникновения депрессии и употреблением людьми фастфуда. Результат был настолько красноречив, что специалисты даже назвали "фастфудную" диету воспалительной. Причиной тому тот факт, что при употреблении в пищу блюд, богатых жиром и сахаром, в человеческом организме сильна угроза возникновения систематического воспалительного процесса, влияющего не только на органы пищеварения, но и на все остальное, включая части мозга, которые отвечают за человеческое настроение.

Эксперты пришли к мнению, что самым лучшим природным антидепрессантом способна стать диета, ведущая свои истоки из стран Средиземноморья, и включающая в себя овощные и фруктовые блюда, а также блюда из рыбы и орехов.



 
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Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 05:00

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