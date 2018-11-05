Ученые: Солнечная буря возле Земли выведет из строя все ее спутники
Ученые заявили, что на Солнце открылась корональная большая дыра, из-за чего начнется движение ветров по направлению к нашей планете. В результате солнечная буря возле Земли выведет из строя все ее действующие спутники.
При открытии корональной дыры происходит выброс в космос солнечных частиц. Земля располагается как раз рядом с этими огромными дырами, что может привести к геомагнитным бурям.
Согласно данным синоптиков, ожидается магнитная буря G1-класса. Специалисты дают 30% вероятности, что это произойдет когда поток солнечного ветра достигнет поля нашей планеты. Во время этого явления может возникнуть полярное сияние на территории США, которое распространиться от Мэна до Вашингтона.
Опасность геомагнитных бурь в том, что магнитное поле нашей планеты является защитой людей от вредного излучения Солнца. Также они окажут влияние на орбитальные спутники. Солнечные ветра будут нагревать внешнюю атмосферу нашей планеты, из-за чего могут пропасть сигналы мобильных телефонов, GPS-навигация и спутниковое телевидение. В магнитосфере произойдет всплеск больших токов. Это повысит нормальный уровень электричества и электростанции вместе с трансформаторами утратят свою мощность.
При открытии корональной дыры происходит выброс в космос солнечных частиц. Земля располагается как раз рядом с этими огромными дырами, что может привести к геомагнитным бурям.
Согласно данным синоптиков, ожидается магнитная буря G1-класса. Специалисты дают 30% вероятности, что это произойдет когда поток солнечного ветра достигнет поля нашей планеты. Во время этого явления может возникнуть полярное сияние на территории США, которое распространиться от Мэна до Вашингтона.
Опасность геомагнитных бурь в том, что магнитное поле нашей планеты является защитой людей от вредного излучения Солнца. Также они окажут влияние на орбитальные спутники. Солнечные ветра будут нагревать внешнюю атмосферу нашей планеты, из-за чего могут пропасть сигналы мобильных телефонов, GPS-навигация и спутниковое телевидение. В магнитосфере произойдет всплеск больших токов. Это повысит нормальный уровень электричества и электростанции вместе с трансформаторами утратят свою мощность.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:37