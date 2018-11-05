Ученые: Солнечная буря возле Земли выведет из строя все ее спутники





При открытии корональной дыры происходит выброс в космос солнечных частиц. Земля располагается как раз рядом с этими огромными дырами, что может привести к геомагнитным бурям.Согласно данным синоптиков, ожидается магнитная буря G1-класса. Специалисты дают 30% вероятности, что это произойдет когда поток солнечного ветра достигнет поля нашей планеты. Во время этого явления может возникнуть полярное сияние на территории США, которое распространиться от Мэна до Вашингтона.Опасность геомагнитных бурь в том, что магнитное поле нашей планеты является защитой людей от вредного излучения Солнца. Также они окажут влияние на орбитальные спутники. Солнечные ветра будут нагревать внешнюю атмосферу нашей планеты, из-за чего могут пропасть сигналы мобильных телефонов, GPS-навигация и спутниковое телевидение. В магнитосфере произойдет всплеск больших токов. Это повысит нормальный уровень электричества и электростанции вместе с трансформаторами утратят свою мощность.