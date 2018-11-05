Ученые: Жирная рыба помогает бороться с астмой у детей





На протяжении полугода в рационе маленьких детей, у которых стоит диагноз астма, присутствовала жирная морская рыба. Когда испытания закончились дети прошли обследование и медики заключили, что в легких маленьких пациентов практически исчез воспалительный процесс. Чтобы избежать прогрессирования болезни, врачи настоятельно рекомендуют исключить из меню ребенка сладости, жирную и соленую еду.В результате исследования и проведенных анализов ученые с уверенностью могут сказать, что жирная рыба (лосось или форель) положительно влияет на дыхательную систему детей благодаря содержащейся в ней очень большого количества омега-3-полиненасыщенной жирной кислоты. Таким образом, данное открытие во многом может помочь современной медицине в борьбе с астмой. Хотя существует множество препаратов, помогающих купировать недуг, он остается одним из самых сложных, и, к сожалению, распространенным среди подростков и детей. А гормональные лекарства и вовсе наносят сильный вред на неокрепший детский организм.