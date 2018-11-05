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Ученые: Жирная рыба помогает бороться с астмой у детей

Ученые из австралийского университета Ла-Тробе провели ряд исследований и выяснили, что жирная рыба, например, форель, лосось и сардина способна улучшить состояние легких у детей, страдающих астмой. По их мнению, это происходит благодаря жирным кислотам омега-3.

Ученые: Жирная рыба помогает бороться с астмой у детей

На протяжении полугода в рационе маленьких детей, у которых стоит диагноз астма, присутствовала жирная морская рыба. Когда испытания закончились дети прошли обследование и медики заключили, что в легких маленьких пациентов практически исчез воспалительный процесс. Чтобы избежать прогрессирования болезни, врачи настоятельно рекомендуют исключить из меню ребенка сладости, жирную и соленую еду.

В результате исследования и проведенных анализов ученые с уверенностью могут сказать, что жирная рыба (лосось или форель) положительно влияет на дыхательную систему детей благодаря содержащейся в ней очень большого количества омега-3-полиненасыщенной жирной кислоты. Таким образом, данное открытие во многом может помочь современной медицине в борьбе с астмой. Хотя существует множество препаратов, помогающих купировать недуг, он остается одним из самых сложных, и, к сожалению, распространенным среди подростков и детей. А гормональные лекарства и вовсе наносят сильный вред на неокрепший детский организм.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:24

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