В Млечном Пути обнаружена звезда возрастом более 13 миллиардов лет





Прежде было довольно распространенным мнение о том, что первые звезды уже давно мертвы, поскольку взорвались после сожжения своего топлива. Однако за последние годы астрономам удалось идентифицировать порядка 25 светил, которые являются старейшими во Вселенной.Новый объект получил кодовое название 2MASS J18082002-5104378 B. Масса светила составляет всего 14% от аналогичного показателя Солнца. Небесное тело обладает низкой металличностью. Как считают ученые, его происхождение необходимо искать во втором поколении звезд, рожденных после Большого Взрыва. Например, Солнце содержит такое же количество металлов, сколько 14 Юпитеров.Эти выводы являются значительными, поскольку исследователям первым удалось привести доказательства того, что действительно существуют древние звезды с низкой массой.