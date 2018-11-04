АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Ани Лорак вызвала восторг фанатов, оголив в Instagram длинные ноги

Ани Лорак вызвала восторг среди многочисленной армии своих фанатов, опубликовав новую фотографию в социальной сети Instagram. На снимке певица предстала перед поклонниками, оголив длинные ноги.
Ани Лорак вызвала восторг фанатов, оголив в Instagram длинные ноги

Ани Лорак продолжает радовать подписчиков, показывая свою идеальную фигуру. На новом снимке она предстала перед пользователями Сети в короткой кофте с капюшоном, полностью оголив длинные ноги. На рукавах наряда был нанесён перечень песен из шоу-программы "DIVA", с которой артистка сейчас активно гастролирует не только по России, но и по миру. Знаменитость поинтересовалась у почитателей своего творчества, какая композиция является для них самой любимой из данной музыкальной программы.

Пост мгновенно вызвал реакцию и в адрес Ани Лорак "посыпались" многочисленные комплименты. Многие забыли о песнях и писали лишь о стройности ног знаменитости и их невероятной длине. Менее чем за полчаса публикация набрала больше 15 тысяч отметок "Мне нравится".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Xiaomi представит новые ноутбуки 6 ноября
Диетологи: Соусы и приправы являются причиной
Актриса Анна Старшенбаум выложила в Instagram
Светлана Лобода поделилась трогательным видео со
Ани Лорак вызвала восторг фанатов, оголив в
Apple запустила продажи отремонтированных
Андрей Малахов в Instagram показал резвящуюся на
Владимир Путин посетил выставку "Сокровища музеев
Автоклуб Travel Russia успешно протестировал шины
Яну Рудковскую раскритиковали в Instagram за
Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана
Елена Воробей показала фанатам в Instagram
Эксперты протестировали дактилоскопические
Владимир Путин назвал патриотизм российских
Екатерина Андреева сообщила фанатам в Instagram о
Ирина Дубцова в дерзком кожаном наряде поразила
В Тюменской области автобус с детьми попал в ДТП
В Польше была зафиксирована вспышка кори
Компания LG продала 3 миллиона телевизоров OLED
Под Волгоградом обнаружен труп ребенка на дне
Алла Пугачева в архивном видеоролике поделилась
Пользователи Instagram раскритиковали Диму Билана
Принцу Гарри пришлось изменить свои привычки
Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет
Леонид Агутин порадовал поклонников образом
Супруга Дмитрия Диброва перестала скрывать свою
Виктория Дайнеко призывает пользователей
Флагман Samsung Galaxy S10 будет анонсирован в
«Уральские пельмени» ушли с выигрышем с передачи
Тигран Кеосаян: Причиной катастрофических
Просмотреть все новости