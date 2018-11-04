Ани Лорак вызвала восторг фанатов, оголив в Instagram длинные ноги
Ани Лорак вызвала восторг среди многочисленной армии своих фанатов, опубликовав новую фотографию в социальной сети Instagram. На снимке певица предстала перед поклонниками, оголив длинные ноги.
Ани Лорак продолжает радовать подписчиков, показывая свою идеальную фигуру. На новом снимке она предстала перед пользователями Сети в короткой кофте с капюшоном, полностью оголив длинные ноги. На рукавах наряда был нанесён перечень песен из шоу-программы "DIVA", с которой артистка сейчас активно гастролирует не только по России, но и по миру. Знаменитость поинтересовалась у почитателей своего творчества, какая композиция является для них самой любимой из данной музыкальной программы.
Пост мгновенно вызвал реакцию и в адрес Ани Лорак "посыпались" многочисленные комплименты. Многие забыли о песнях и писали лишь о стройности ног знаменитости и их невероятной длине. Менее чем за полчаса публикация набрала больше 15 тысяч отметок "Мне нравится".
Ани Лорак продолжает радовать подписчиков, показывая свою идеальную фигуру. На новом снимке она предстала перед пользователями Сети в короткой кофте с капюшоном, полностью оголив длинные ноги. На рукавах наряда был нанесён перечень песен из шоу-программы "DIVA", с которой артистка сейчас активно гастролирует не только по России, но и по миру. Знаменитость поинтересовалась у почитателей своего творчества, какая композиция является для них самой любимой из данной музыкальной программы.
Пост мгновенно вызвал реакцию и в адрес Ани Лорак "посыпались" многочисленные комплименты. Многие забыли о песнях и писали лишь о стройности ног знаменитости и их невероятной длине. Менее чем за полчаса публикация набрала больше 15 тысяч отметок "Мне нравится".