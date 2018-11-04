Ани Лорак вызвала восторг фанатов, оголив в Instagram длинные ноги

Ани Лорак продолжает радовать подписчиков, показывая свою идеальную фигуру. На новом снимке она предстала перед пользователями Сети в короткой кофте с капюшоном, полностью оголив длинные ноги. На рукавах наряда был нанесён перечень песен из шоу-программы "DIVA", с которой артистка сейчас активно гастролирует не только по России, но и по миру. Знаменитость поинтересовалась у почитателей своего творчества, какая композиция является для них самой любимой из данной музыкальной программы.Пост мгновенно вызвал реакцию и в адрес Ани Лорак "посыпались" многочисленные комплименты. Многие забыли о песнях и писали лишь о стройности ног знаменитости и их невероятной длине. Менее чем за полчаса публикация набрала больше 15 тысяч отметок "Мне нравится".