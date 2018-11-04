Компания Xiaomi представит новые ноутбуки 6 ноября





Некоторые СМИ утверждают, что Xiaomi выпускают новинку, ориентированную на бюджетный ценовой сегмент. Об этом можно сказать исходя из мощности процессора Core i3, благодаря которому и будет обеспечиваться быстродействие машины. Несмотря на то, что это процессор восьмого поколения, его возможностей едва ли хватит, чтобы соперничать с предыдущими ноутбуками компании, в которых были Core i5 и Core i7. Также сообщается, что ноутбук будет оснащен высококачественными динамиками и слотом для работы с высокоскоростными картами памяти.По некоторым данным, машина будет оснащена биометрическим сканером для аутентификации личности пользователя, Windows Hello и дактилоскопическим сканером. Стоимость устройства составит порядка 430 долларов.