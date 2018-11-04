Компания Xiaomi представит новые ноутбуки 6 ноября
Компания Xiaomi анонсирует новые продукты 6 ноября. Ранее предполагалось, что речь идет о представлении смартфона Redmi Note 6, однако, новая информация говорит о демонстрации ноутбука.
Некоторые СМИ утверждают, что Xiaomi выпускают новинку, ориентированную на бюджетный ценовой сегмент. Об этом можно сказать исходя из мощности процессора Core i3, благодаря которому и будет обеспечиваться быстродействие машины. Несмотря на то, что это процессор восьмого поколения, его возможностей едва ли хватит, чтобы соперничать с предыдущими ноутбуками компании, в которых были Core i5 и Core i7. Также сообщается, что ноутбук будет оснащен высококачественными динамиками и слотом для работы с высокоскоростными картами памяти.
По некоторым данным, машина будет оснащена биометрическим сканером для аутентификации личности пользователя, Windows Hello и дактилоскопическим сканером. Стоимость устройства составит порядка 430 долларов.
Некоторые СМИ утверждают, что Xiaomi выпускают новинку, ориентированную на бюджетный ценовой сегмент. Об этом можно сказать исходя из мощности процессора Core i3, благодаря которому и будет обеспечиваться быстродействие машины. Несмотря на то, что это процессор восьмого поколения, его возможностей едва ли хватит, чтобы соперничать с предыдущими ноутбуками компании, в которых были Core i5 и Core i7. Также сообщается, что ноутбук будет оснащен высококачественными динамиками и слотом для работы с высокоскоростными картами памяти.
По некоторым данным, машина будет оснащена биометрическим сканером для аутентификации личности пользователя, Windows Hello и дактилоскопическим сканером. Стоимость устройства составит порядка 430 долларов.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:45