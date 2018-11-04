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Компания Xiaomi представит новые ноутбуки 6 ноября

Компания Xiaomi анонсирует новые продукты 6 ноября. Ранее предполагалось, что речь идет о представлении смартфона Redmi Note 6, однако, новая информация говорит о демонстрации ноутбука.

Компания Xiaomi представит новые ноутбуки 6 ноября


Некоторые СМИ утверждают, что Xiaomi выпускают новинку, ориентированную на бюджетный ценовой сегмент. Об этом можно сказать исходя из мощности процессора Core i3, благодаря которому и будет обеспечиваться быстродействие машины. Несмотря на то, что это процессор восьмого поколения, его возможностей едва ли хватит, чтобы соперничать с предыдущими ноутбуками компании, в которых были Core i5 и Core i7. Также сообщается, что ноутбук будет оснащен высококачественными динамиками и слотом для работы с высокоскоростными картами памяти.

По некоторым данным, машина будет оснащена биометрическим сканером для аутентификации личности пользователя, Windows Hello и дактилоскопическим сканером. Стоимость устройства составит порядка 430 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:45

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