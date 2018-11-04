Учёные: Собаки способны обнаружить у человека многие болезни
По мнению учёных, собаки способны обнаружить у человека многие болезни. Иногда животным удаётся диагностировать заболевания лучше медиков и медицинской техники.
Недавно специалисты выяснили, что по запаху носков собаки могут определять, болен ли человек малярией. Также доказано, что определённые породы животных способны обнаружить в моче химические вещества, которые указывают на онкологию простаты. Кроме того питомцы быстро определяют уровень сахара в крови при диабете.
В настоящее время специалисты из Манчестерского университета пытаются обучить собак выявлять симптомы болезни Паркинсона и рака молочной железы. По данным учёных, животные некоторые недуги определяют лучше, чем медицинское тестирование. Эксперты считают, что нужно продолжать изучать способности четвероногих друзей человека.
Недавно специалисты выяснили, что по запаху носков собаки могут определять, болен ли человек малярией. Также доказано, что определённые породы животных способны обнаружить в моче химические вещества, которые указывают на онкологию простаты. Кроме того питомцы быстро определяют уровень сахара в крови при диабете.
В настоящее время специалисты из Манчестерского университета пытаются обучить собак выявлять симптомы болезни Паркинсона и рака молочной железы. По данным учёных, животные некоторые недуги определяют лучше, чем медицинское тестирование. Эксперты считают, что нужно продолжать изучать способности четвероногих друзей человека.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:34