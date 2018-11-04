Учёные: Собаки способны обнаружить у человека многие болезни





Недавно специалисты выяснили, что по запаху носков собаки могут определять, болен ли человек малярией. Также доказано, что определённые породы животных способны обнаружить в моче химические вещества, которые указывают на онкологию простаты. Кроме того питомцы быстро определяют уровень сахара в крови при диабете.В настоящее время специалисты из Манчестерского университета пытаются обучить собак выявлять симптомы болезни Паркинсона и рака молочной железы. По данным учёных, животные некоторые недуги определяют лучше, чем медицинское тестирование. Эксперты считают, что нужно продолжать изучать способности четвероногих друзей человека.