Анна Седокова показала в Instagram фотографию в постели, сделанную любимым

Анна Седокова поделилась с поклонниками подробностями своей личной жизни, которая, судя по всему, начала налаживаться. На протяжении нескольких месяцев знаменитость жаловалась в социальных сетях, что испытывает одиночество и не может найти себе спутника жизни. Видимо, данный вопрос перед певицей более не стоит, так как она опубликовала в Instagram фотографию в постели, сделанную её любимым, пока она спала, имя которого пока осталось тайной. При этом, рядом с ней на одеяле находился шикарный букет из роз, так любимых звездой. Фанаты хозяйки аккаунта сразу же поставили под сомнение тот факт, что она прошедшей ночью спала, по их мнению, артистка не сомкнула глаз. Многие начали выдвигать различные версии того, как экс-участница группы "ВИА Гра" могла провести данный отрезок времени и сошлись на версии, что он был как минимум запоминающимся.Поклонники порадовались за исполнительницу, ведь она заслужила личного счастья. Кроме того, они поблагодарили её за красивый полуобнажённый образ, сделанный в постели, а также за откровенность. За кроткий период пост стал набирать популярность и отметки "Мне нравится". Очень многие, сгорая от нетерпения, спрашивали имя любимого человека, но Анна Седокова не удовлетворила их любопытство.