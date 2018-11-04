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Учёные нашли лучший метод диагностики болезни Альцгеймера

Учёные из России и Швеции нашли лучший метод диагностики болезни Альцгеймера. В ходе эксперимента был выявлен один наиболее действенный индикатор, позволяющий безошибочно установить наличие мутаций при помощи ПЭТ (позитронно-эмисионной томографии).

Учёные нашли лучший метод диагностики болезни Альцгеймера


В современном мире болезнь Альцгеймера является одной из самых распространённых, а также пока неизлечимых. Ежегодно учёные проводят новые исследования и эксперименты, направленные на обнаружение способа излечить уже заболевшего человека, но пока безуспешно. Единственное, что могут предложить людям эксперты, это профилактика старческого слабоумия в виде постоянной тренировки мозга с выполнением разной степени сложности заданий, а также коррекцией питания. В то же время отдельной и важной темой остаётся диагностика, с помощью которой медики подтверждают или опровергают наличие в организме соответствующих заболеванию наборов мутаций.

Самым новым и более точным методом диагностики не только деменции, но и онкологических заболеваний, является на сегодняшний день ПЭТ (позитронно-эмисионная томография). Процедура требует предварительного введения в организм человека специальных индикаторов — радиофармакологических агентов, подсвечивающих поражённые области в тканях при сканировании томографом. Экспериментальным путём при работе с разными видами мутаций в организме, учёным удалось найти лучший из индикаторов, подходящий для точной диагностики Альцгеймера. Им оказался агент, имеющий обозначение 18F с полным названием Florbetapir.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 10:53

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