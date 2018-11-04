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Ученые: Три библейских пророчества конца света сбылись

По словам ученых, сбылись 3 пророчества конца света по Библии. Эксперты полагают, что, в связи со случившимися чудесами, в скором времени стоит ожидать появления Мессии.

Ученые: Три библейских пророчества конца света сбылись


Первым из пророчеств стало рождение красной коровы в Израиле. В Библии говорится о том, что ее жертвоприношение станет началом возведения особого храма, который будет центром всех народов. Второе чудо произошло у Стены Плача. Из-под камня святыни выползла змея, напугав молившихся людей, а также голубя. По мнению ученых, нечто подобное упоминалось в священных текстах об апокалипсисе. Третий знак касается Мертвого моря. Известно, что оно названо так в связи с тем, что большинство обитателей глубин попросту не могут в нем выжить. Недавно в нем удалось зафиксировать живых существ, в связи с чем, третье библейское пророчество, которое ознаменует начало конца времен, сбылось.

Отмечается, что рассматриваемые чудеса подтолкнули множество экспертов в области трактовки святого писания к вычислению точной даты конца света. По мнению некоторых из них, пришествие Христа стоит ожидать примерно в 2021 году.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:07

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