Беременная Регина Тодоренко показала в Instagram, как нужно гулять на девичнике
Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко ждет ребенка от Влада Топалова. Теледива в соцсети Instagram похвасталась поклонникам видеороликом со своего девичника.
Накануне ведущая Регина Тодоренко со своими подругами устроила девичник. Звезда поделилась с фанатами отрывками видео с вечеринки в Instagram Stories. Певица отметила, как замечательно в одном месте видеть всех подруг. По словам знаменитости, устроить девичник ей помогла Алина - сестра Влада Топалова. Все девушки пришли в гости к ведущей с цветочными венками на голове и в похожих нарядах. На празднике они танцевали под музыку и ели сладости. Судя по хэштегу, которым Регина Тодоренко сопроводила видео, данная вечеринка была посвящена ее будущему малышу.
Накануне Полина Гагарина в соцсети Instagram грубо ответила хейтерам, раскритиковавших ранее певицу за возможность слетать на пару часов в Дубай.
Накануне ведущая Регина Тодоренко со своими подругами устроила девичник. Звезда поделилась с фанатами отрывками видео с вечеринки в Instagram Stories. Певица отметила, как замечательно в одном месте видеть всех подруг. По словам знаменитости, устроить девичник ей помогла Алина - сестра Влада Топалова. Все девушки пришли в гости к ведущей с цветочными венками на голове и в похожих нарядах. На празднике они танцевали под музыку и ели сладости. Судя по хэштегу, которым Регина Тодоренко сопроводила видео, данная вечеринка была посвящена ее будущему малышу.
Накануне Полина Гагарина в соцсети Instagram грубо ответила хейтерам, раскритиковавших ранее певицу за возможность слетать на пару часов в Дубай.