Полина Гагарина грубо ответила “затравившим” ее фанатам в Instagram
Полина Гагарина в своем Instagram-аккаунте в грубой форме ответила “затравившим” ее фанатам. Ранее поклонники раскритиковали певицу за то, что у нее есть возможность слетать на несколько часов в Дубай.
Полина Гагарина накануне обнародовала в соцсети фото из заморской страны. Под данным снимком артистка заявила, что ей не составляет особой трудности приехать на пару часов в Дубай. Но многие фолловеры сказали, что певица “зажралась”, откровенно хвастаясь перед ними своим богатством. В новом посте знаменитость отметила, что ее очень расстроили комментарии хейтеров. По словам звезды, она многие годы зарабатывает любимым делом, благодаря которому может себе позволить такие подарки. Полина Гагарина заявила, если кого-то из подписчиков что-то не устраивает, они могут отписаться с ее аккаунта. Истинные поклонники певицы стали поддерживать свою любимицу. По их словам, артистке не стоит тратить свое время и нервы на завистников.
Недавно стало известно, что автор хитов Максима Фадеева - Олег Шаумаров, участвовал в популярном вокальном шоу «Голос» с композицией «Вдвоем». После слепого прослушивания артист в качестве тренера выбрала Ани Лорак.
Полина Гагарина накануне обнародовала в соцсети фото из заморской страны. Под данным снимком артистка заявила, что ей не составляет особой трудности приехать на пару часов в Дубай. Но многие фолловеры сказали, что певица “зажралась”, откровенно хвастаясь перед ними своим богатством. В новом посте знаменитость отметила, что ее очень расстроили комментарии хейтеров. По словам звезды, она многие годы зарабатывает любимым делом, благодаря которому может себе позволить такие подарки. Полина Гагарина заявила, если кого-то из подписчиков что-то не устраивает, они могут отписаться с ее аккаунта. Истинные поклонники певицы стали поддерживать свою любимицу. По их словам, артистке не стоит тратить свое время и нервы на завистников.
Недавно стало известно, что автор хитов Максима Фадеева - Олег Шаумаров, участвовал в популярном вокальном шоу «Голос» с композицией «Вдвоем». После слепого прослушивания артист в качестве тренера выбрала Ани Лорак.