Душевые кабины могут быть опасными для здоровья человека из-за бактерий





Авторы исследования указывают, что большинство обнаруженных микроорганизмов относительно безвредны, но некоторые могут нанести вред организму. Ученые провели анализ ДНК, собранный в 656 домашних душевых комнатах в США и Европе. При помощи технологии секвенирования ДНК ученые определили, какие именно бактерии опасны для человека. Среди них лидирует нетуберкулезная микобактериальная болезнь легких.Отмечается, что данные микроорганизмы были в большем количестве, если используется муниципальная водопроводная вода, а не колодезная. Кроме того, нетуберкулезная микобактериальная болезнь легких чаще встречается в США, чем в европейских странах. Это может быть связано с тем, из каких материалов изготовлены душевые кабины. Ученые нашли больше бактерий в металлических душах, чем в пластиковых.