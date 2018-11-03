Душевые кабины могут быть опасными для здоровья человека из-за бактерий
По результатам изучения бактериальной слизи в душах по всему миру ученые пришли к выводу, что в них содержится много бактерий. Эксперты рассказали об их опасности для здоровья человека.
Авторы исследования указывают, что большинство обнаруженных микроорганизмов относительно безвредны, но некоторые могут нанести вред организму. Ученые провели анализ ДНК, собранный в 656 домашних душевых комнатах в США и Европе. При помощи технологии секвенирования ДНК ученые определили, какие именно бактерии опасны для человека. Среди них лидирует нетуберкулезная микобактериальная болезнь легких.
Отмечается, что данные микроорганизмы были в большем количестве, если используется муниципальная водопроводная вода, а не колодезная. Кроме того, нетуберкулезная микобактериальная болезнь легких чаще встречается в США, чем в европейских странах. Это может быть связано с тем, из каких материалов изготовлены душевые кабины. Ученые нашли больше бактерий в металлических душах, чем в пластиковых.
Авторы исследования указывают, что большинство обнаруженных микроорганизмов относительно безвредны, но некоторые могут нанести вред организму. Ученые провели анализ ДНК, собранный в 656 домашних душевых комнатах в США и Европе. При помощи технологии секвенирования ДНК ученые определили, какие именно бактерии опасны для человека. Среди них лидирует нетуберкулезная микобактериальная болезнь легких.
Отмечается, что данные микроорганизмы были в большем количестве, если используется муниципальная водопроводная вода, а не колодезная. Кроме того, нетуберкулезная микобактериальная болезнь легких чаще встречается в США, чем в европейских странах. Это может быть связано с тем, из каких материалов изготовлены душевые кабины. Ученые нашли больше бактерий в металлических душах, чем в пластиковых.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:30