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Душевые кабины могут быть опасными для здоровья человека из-за бактерий

По результатам изучения бактериальной слизи в душах по всему миру ученые пришли к выводу, что в них содержится много бактерий. Эксперты рассказали об их опасности для здоровья человека.
Душевые кабины могут быть опасными для здоровья человека из-за бактерий


Авторы исследования указывают, что большинство обнаруженных микроорганизмов относительно безвредны, но некоторые могут нанести вред организму. Ученые провели анализ ДНК, собранный в 656 домашних душевых комнатах в США и Европе. При помощи технологии секвенирования ДНК ученые определили, какие именно бактерии опасны для человека. Среди них лидирует нетуберкулезная микобактериальная болезнь легких.

Отмечается, что данные микроорганизмы были в большем количестве, если используется муниципальная водопроводная вода, а не колодезная. Кроме того, нетуберкулезная микобактериальная болезнь легких чаще встречается в США, чем в европейских странах. Это может быть связано с тем, из каких материалов изготовлены душевые кабины. Ученые нашли больше бактерий в металлических душах, чем в пластиковых.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:30

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