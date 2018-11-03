АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Психологи считают, что люди склонны оправдывать свое сексуальное поведение

Психологи убеждены, что большинство людей склонны оправдывать собственное сексуальное поведение. В исследовании приняли участие 839 студентов колледжа. Некоторое уверены, что половой акт заключается непосредственно в сексе, а другие настаивают, что положительным является результат, когда был достигнут оргазм.
Психологи считают, что люди склонны оправдывать свое сексуальное поведение

У участников опроса спросили, считают ли они сексом оральные ласки. Положительно ответили 36% девушек и 39% парней. Далее испытуемым задали тот же вопрос, но уточнение заключалось в том, что их партнеры делали бы то же самое с другими людьми. Тогда показатели выросли до 62% и 63% соответственно. На основе полученных результатов психологи пришли к выводу, что у всех людей имеются разные стандарты, когда речь доходит до идентификации измены.

Как правило, партнеры являются более терпимыми при оценке собственного поведения. Такая ситуация связана с так называемым эффектом «актера-наблюдателя». То есть речь идет о когнитивной предвзятости, которая позволяет поддерживать степень положительной самооценки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Дайнеко второй раз за год попала в ДТП
Татьяна Навка поздравила в Instagram Алексея
Беспроводную зарядку Motorola CHR-0661 показали
Тамара Семина рассказала, что до конца хранила
На будущей неделе разработчики AMD расскажут о
Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали
Эксперты назвали 8 овощей, которые способствуют
Tesla может начать выпуск электрических
Максим Галкин восхитил фолловеров "брутальным"
Во время конкурса «Человек года» Валерия
Ольга Бузова так похорошела, что в Instagram её
Астероид Oumuamua учёные назвали солнечным
На одной из крупнейших статуй Будды в мире
Психологи считают, что люди склонны оправдывать
Лукерья Ильяшенко сообщила, что пойдет под венец
Skoda Octavia в России подешевела на 180 тысяч
Ученые назвали отличие между половым возбуждением
Крым и Сочи стали самыми популярными курортами у
Ученые рассказали, как успевать высыпаться в
Пелагея и ее муж Иван Телегин посетили День
Илон Маск пожаловался, что за последний год
Сотрудники NASA обнаружили в космосе «силуэт
Ольга Бузова задумалась об удочерении ребенка
Участница шоу "Голос" Мартынова была обманута
Ксения Бородина показала в Instagram свою точёную
В ЦЕРН обнаружили «новую призрачную частицу»
Мировые продажи смартфонов значительно снизились
Ученые: Занимающиеся спортом мужчины являются
"Подводная" музыка привлекла внимание жителей
NASA и ESA опубликовали первое 8K-видео из космоса
Просмотреть все новости