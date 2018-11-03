Психологи считают, что люди склонны оправдывать свое сексуальное поведение





У участников опроса спросили, считают ли они сексом оральные ласки. Положительно ответили 36% девушек и 39% парней. Далее испытуемым задали тот же вопрос, но уточнение заключалось в том, что их партнеры делали бы то же самое с другими людьми. Тогда показатели выросли до 62% и 63% соответственно. На основе полученных результатов психологи пришли к выводу, что у всех людей имеются разные стандарты, когда речь доходит до идентификации измены.Как правило, партнеры являются более терпимыми при оценке собственного поведения. Такая ситуация связана с так называемым эффектом «актера-наблюдателя». То есть речь идет о когнитивной предвзятости, которая позволяет поддерживать степень положительной самооценки.