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NASA и ESA опубликовали первое 8K-видео из космоса

Ученые NASA и ESA опубликовали в Сети первое 8K-видео из космоса. В ролике показаны космонавты, работающие на борту Международной космической станции во время эксперимента.

NASA и ESA опубликовали первое 8K-видео из космоса


Видеоролик был снят на камеру Helium 8K от компании RED. Ее в апреле доставили на борт МКС миссией Space X. На видео космонавты проводят эксперимент BEST, который использует секвенирование ДНК для определения типа микробов на космической станции. В ходе исследования ученые сравнивали растения, выращенные на Земле и в космосе. Также космонавты проводили исследование BCAT-CS, во время которого изучались динамические силы, существующие между частицами осадка.



Эксперты отмечают, что данный ролик должен привлечь аудиторию к космическим исследованиям.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:43

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