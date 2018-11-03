NASA и ESA опубликовали первое 8K-видео из космоса





Видеоролик был снят на камеру Helium 8K от компании RED. Ее в апреле доставили на борт МКС миссией Space X. На видео космонавты проводят эксперимент BEST, который использует секвенирование ДНК для определения типа микробов на космической станции. В ходе исследования ученые сравнивали растения, выращенные на Земле и в космосе. Также космонавты проводили исследование BCAT-CS, во время которого изучались динамические силы, существующие между частицами осадка.Эксперты отмечают, что данный ролик должен привлечь аудиторию к космическим исследованиям.