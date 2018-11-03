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Александр Ревва поздравил подписчиков со Всемирным днём мужчин

Александр Ревва обратился к своим подписчикам и поздравил их со Всемирным днём мужчин. Актёр привёл себя в пример, как успешного представителя сильного пола, опубликовал совместный снимок с супругой Анжеликой.
Александр Ревва поздравил подписчиков со Всемирным днём мужчин

Первая суббота ноября уже много лет является Всемирным днём мужчин. Александр Ревва поздравил своих поклонников с этим праздником и пожелал им соответствовать званию представителя сильного пола. По его мнению, мужчиной может называться только тот, кто имеет любимое дело и любимых людей, жену и детей. Именно ради них и их блага он должен заниматься выбранным ремеслом. Артист посоветовал женщинам не терять возможности и сделать приятно своим избранникам, прошептав им на ухо комплимент, ведь поводов для этого не так много. Следующий раз возможность предоставится только 23 февраля. Такое внимание к своему любимому отразится фантастическим результатом с его стороны. В качестве примера он привел себя и свою семью, показав совместный портрет с супругой Анжеликой.

Фанаты поблагодарили кумира за внимание и советы. Подписчики признались, что юморист является для многих эталоном, который сочетает в себе мужественность и нежность. При этом он не стесняется своих чувств, регулярно демонстрируя их. За короткий период публикация стала набирать популярность и одобрительные лайки.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:05

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