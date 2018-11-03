Александр Ревва поздравил подписчиков со Всемирным днём мужчин

Первая суббота ноября уже много лет является Всемирным днём мужчин. Александр Ревва поздравил своих поклонников с этим праздником и пожелал им соответствовать званию представителя сильного пола. По его мнению, мужчиной может называться только тот, кто имеет любимое дело и любимых людей, жену и детей. Именно ради них и их блага он должен заниматься выбранным ремеслом. Артист посоветовал женщинам не терять возможности и сделать приятно своим избранникам, прошептав им на ухо комплимент, ведь поводов для этого не так много. Следующий раз возможность предоставится только 23 февраля. Такое внимание к своему любимому отразится фантастическим результатом с его стороны. В качестве примера он привел себя и свою семью, показав совместный портрет с супругой Анжеликой.Фанаты поблагодарили кумира за внимание и советы. Подписчики признались, что юморист является для многих эталоном, который сочетает в себе мужественность и нежность. При этом он не стесняется своих чувств, регулярно демонстрируя их. За короткий период публикация стала набирать популярность и одобрительные лайки.