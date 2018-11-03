В Калифорнии корабли пришельцев открыли в небе портал для Планеты Х





Инцидент произошел в городе Санта-Ана, где свидетели события заметили необычное голубое свечение в небе, разрастающееся на глазах у изумленных людей. Кроме того, возле него были замечены НЛО, открывающие огромную дыру в тумане, а также гуманоиды регулировали скорость и направление портала.Американцы обратили внимание на характерные для внеземных технологий следы, а уфологи сразу заговорили о приближении Нибиру. Они не сомневаются, что внеземные существа просто замаскировали его спустя некоторое время, чтобы не показывать людям, а также не исключено, что такие проходы есть во многих местах планеты.