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В Калифорнии корабли пришельцев открыли в небе портал для Планеты Х

Исследователи опубликовали в сетях видео, полученное ими от жителей Калифорнии. Американцы запечатлели на камеру корабли пришельцев, открывшие в небе портал для Планеты Х.
В Калифорнии корабли пришельцев открыли в небе портал для Планеты Х

Инцидент произошел в городе Санта-Ана, где свидетели события заметили необычное голубое свечение в небе, разрастающееся на глазах у изумленных людей. Кроме того, возле него были замечены НЛО, открывающие огромную дыру в тумане, а также гуманоиды регулировали скорость и направление портала.

Американцы обратили внимание на характерные для внеземных технологий следы, а уфологи сразу заговорили о приближении Нибиру. Они не сомневаются, что внеземные существа просто замаскировали его спустя некоторое время, чтобы не показывать людям, а также не исключено, что такие проходы есть во многих местах планеты.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:37

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