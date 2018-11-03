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Ученый: Глобальное потепление повлияет на жизнь жителей России

Ученый рассказал, как глобальное потепление повлияет на жизнь жителей России. Эксперт считает, что в самой сложной ситуации может оказаться население Салехарда, Надыма, Уренгоя, Норильска.

Ученый: Глобальное потепление повлияет на жизнь жителей России


Дмитрий Дроздов, являющийся замдиректора по науке Института земной криосферы Сибирского отделения РАН, рассказал в интервью, как глобальное потепление скажется на жизни россиян. По его словам, оно продлится минимум до конца 21 столетия. Эксперт заметил, что площадь многолетней мерзлоты к 2100 году должна уменьшиться на 50%. В данном случае ландшафтные границы в нашем полушарии могут сместиться на север приблизительно на 100-200 км. По заверениям Дмитрия Дроздова, такое изменение климата является нормальным процессом. Являясь биологической системой, Земля к нему уже приспособилась.

Между тем, некоторые российские граждане всё-таки могут оказаться в сложной ситуации. Так жители зоны вечной мерзлоты вынуждены будут укреплять свои дома, потому что увеличение температуры грозит уменьшением прочности грунта, а также несущей способности строений. В данном случае под угрозой обрушения могут оказаться многие здания в Салехарде, Норильске, Уренгое, Надыме. При этом в Краснодарском и Ставропольском крае понадобится мощное орошение для сельского хозяйства вследствие возможной засухи.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:53

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