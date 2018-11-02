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Екатерина Шпица рассказала поклонникам о чувстве стремительно уходящего времени

Екатерина Шпица призналась подписчикам в социальной сети Instagram, что испытывает некий страх из-за стремительно уходящего времени. Актриса начала замечать это чувство после своего 29-летия.

Екатерина Шпица рассказала поклонникам о чувстве стремительно уходящего времени

Екатерина Шпица решила пообщаться с поклонниками и рассказала им о своих переживаниях. 29 октября звезде исполнилось 33 года, и она уже на собственном опыте знает, что не успеет оглянуться, как наступит Новый год, а за ним вскорости придёт лето, за которым также быстро следует ждать следующего дня рождения. По признанию актрисы, с её 29-летия данный круг течения времени сильно ускорился, и она не успевает за ним следить, и тем более угнаться. Свои слова хозяйка аккаунта подкрепила фотографией, на которой она запечатлена растерянной и испуганной, сделанной во время съёмок фильма "Ёлки 5"

Звезда поинтересовалась у фанатов, замечали ли они за собой такое же ощущение стремительно уходящего времени. Как оказалось, многие из её поклонников так же не успевают считать дни, недели и годы. При этом у некоторых это началось едва после достижения совершеннолетия. Они поблагодарили кумира за откровение, а многие пообещали бороться с этим и жить полноценной жизнью, радуясь каждому дню.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:40

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