Диетологи назвали самые опасные сочетания продуктов





Для полноценной работы организма необходимо учитывать такой нюанс, как совместимость продуктов. Как оказалось, правильность в совмещении является залогом бодрости и общего здоровья. Для этого диетологи перечислили наиболее опасные сочетания продуктов.К примеру, молоко. Его нужно пить только отдельно, не запивая им еду, а именно отдельно. Потому что сочетание молока с другими продуктами приводит к расстройству желудка. Особенно нельзя пить молоко после употребления чеснока или редиса, кислых продуктов или фруктов.Нельзя пить холодную воду с горячей свежеприготовленной пищей, так как она приводит к неполному перевариванию. Нельзя употреблять фрукты вместе с другими продуктами. Они создадут кислую среду, что затруднит пищеварительный процесс.Не стоит также совмещать разные виды белка. Лучше съесть вегетарианский омлет, чем сочетать в нём сыр и мясо. Разные белки требуют разных пищеварительных соединений, а также разное время на их переваривание.Придерживаясь этих несложных рекомендаций диетологов можно улучшить состояние своего здоровья и не переживать по поводу проблем с желудком, утверждают эксперты.