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Диетологи назвали самые опасные сочетания продуктов

Диетологами названы продукты, которые должны употребляться только раздельно. Сочетание некоторых продуктов может привести к нарушению в работе кишечника и ухудшению пищеварения.

Диетологи назвали самые опасные сочетания продуктов

Для полноценной работы организма необходимо учитывать такой нюанс, как совместимость продуктов. Как оказалось, правильность в совмещении является залогом бодрости и общего здоровья. Для этого диетологи перечислили наиболее опасные сочетания продуктов.

К примеру, молоко. Его нужно пить только отдельно, не запивая им еду, а именно отдельно. Потому что сочетание молока с другими продуктами приводит к расстройству желудка. Особенно нельзя пить молоко после употребления чеснока или редиса, кислых продуктов или фруктов.

Нельзя пить холодную воду с горячей свежеприготовленной пищей, так как она приводит к неполному перевариванию. Нельзя употреблять фрукты вместе с другими продуктами. Они создадут кислую среду, что затруднит пищеварительный процесс.

Не стоит также совмещать разные виды белка. Лучше съесть вегетарианский омлет, чем сочетать в нём сыр и мясо. Разные белки требуют разных пищеварительных соединений, а также разное время на их переваривание.

Придерживаясь этих несложных рекомендаций диетологов можно улучшить состояние своего здоровья и не переживать по поводу проблем с желудком, утверждают эксперты.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:00

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