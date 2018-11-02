Ученые рассказали, чем опасна для детей лапша быстрого приготовления





Ученые из университета Эмори в Атланте заявили, что людям кажется, что не существует более простой еды для приготовления, чем супы и лапша, уже упакованные в специальную посуду. Но при нагреве пластик становится опасным. Специалисты проанализировали статистику с 2006 по 2016 года, которую им предоставили медицинские службы США, подсчитав число детей в возрасте от 4 до 12 лет, попадавших в больницы с ожогами их оказалось более 10 тысяч в год. Оказалось, что блюда быстрого приготовления являются одними из главных источников тяжелых ожогов среди детей.Исследователи надеются, что собранные ими данные помогут производителям таким блюд поменять структуру упаковки так, чтобы тарелки или стаканчики с горячей лапшой и супом быстрого приготовления будет сложнее опрокинуть на себя.