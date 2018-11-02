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Ученые рассказали, чем опасна для детей лапша быстрого приготовления

На конференции Академии педиатрии США ученые рассказали, что лапша быстрого приготовления опасна для детей. Специалисты поведали, что примерно 10 тысяч детсадовцев и школьников младших классов ежегодно получают ожоги и попадают в реанимацию, заваривая различные блюда быстрого приготовления.

Ученые рассказали, чем опасна для детей лапша быстрого приготовления

Ученые из университета Эмори в Атланте заявили, что людям кажется, что не существует более простой еды для приготовления, чем супы и лапша, уже упакованные в специальную посуду. Но при нагреве пластик становится опасным. Специалисты проанализировали статистику с 2006 по 2016 года, которую им предоставили медицинские службы США, подсчитав число детей в возрасте от 4 до 12 лет, попадавших в больницы с ожогами их оказалось более 10 тысяч в год. Оказалось, что блюда быстрого приготовления являются одними из главных источников тяжелых ожогов среди детей.

Исследователи надеются, что собранные ими данные помогут производителям таким блюд поменять структуру упаковки так, чтобы тарелки или стаканчики с горячей лапшой и супом быстрого приготовления будет сложнее опрокинуть на себя.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:30

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