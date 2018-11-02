АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.58 USD 65.65
Курс валют на 02.11.2018

Учёные обнаружили десятки древних озёр на Марсе

Американские исследователи обнаружили десятки древних озёр на поверхности Марса. Они расположены вдоль дренажных систем на окраине самого большого и старого ударного кратера красной планеты – равнины Эллада.

Учёные обнаружили десятки древних озёр на Марсе

В статье журнала Astrobiology авторы научных изысканий из Исследовательского центра им. Эймса NASA доказывают существование озёр на Марсе в то время, когда на планете царил тёплый и влажный климат. Учёные утверждают, что в северо-восточной области равнины Эллада, где ранее было идентифицировано одно озеро, обнаружены ещё 34 подобных. Источниками наполнения водоёмов, предположительно, были осадки, грунтовые воды и реки.

Одно из древних кратерных озёр заполнено осадком, который по составу схож с осадком из горного озера в Патагонских Андах. Это свидетельствует о том, что условия на Марсе, вероятно, были идентичны условиям в холодном и засушливом высокогорном районе Земли. Все эти условия делают вероятным существование в прошлом обитаемой среды на Марсе.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли взаимосвязь между полнотой и
В Британии начали работать роботы-почтальоны
Японская компания Mazda озвучила цены и
Учёные обнаружили десятки древних озёр на Марсе
Ученые: Мировой океан нагревается на 60% сильнее,
Актриса Настасья Самбурская показала в Instagram,
Фанаты потратили больше 100 тысяч рублей на
Виктория Романец сравнила себя с Дженнифер Лопес
Рита Дакота рассказала в Instagram о своей
Японская автокомпания Mitsubishi в России
Коллекционную серию экстремального Aston Martin
Певица Валерия опубликовала в Instagram
Компания Xiaomi ежедневно продаёт свыше 333 000
Лена Миро назвала жену Александра Градского
BBC сообщила о новой утечке данных сотен тысяч
Половина женщин после 50 лет имеют проблемы с
Слайдер Honor Magic 2 вышел на третье место в
В районе Курильской гряды пропал японский остров
В Палау будут штрафовать за использование
Группа Rammstein даст концерты в Москве и
Отец дочери Виктории Бони Алекс Смерфит хочет
Кэтрин Зета-Джонс поделилась с фанатами в
Юлианна Караулова сообщила в Instagram о
Сон на рабочем месте способен приносить пользу -
Анна Семенович рассказала в Instagram об игривом
Два автомобиля Mercedes Дмитрия Тарасова
Ученые: Цинк с кофе, шоколадом и чаем продлевает
Украина ответила на санкции арестом российского
В Сети выложили первые фото мощного смартфона
Максим Галкин может схлестнуться в США с Филиппом
Просмотреть все новости