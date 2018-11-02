Учёные обнаружили десятки древних озёр на Марсе





В статье журнала Astrobiology авторы научных изысканий из Исследовательского центра им. Эймса NASA доказывают существование озёр на Марсе в то время, когда на планете царил тёплый и влажный климат. Учёные утверждают, что в северо-восточной области равнины Эллада, где ранее было идентифицировано одно озеро, обнаружены ещё 34 подобных. Источниками наполнения водоёмов, предположительно, были осадки, грунтовые воды и реки.Одно из древних кратерных озёр заполнено осадком, который по составу схож с осадком из горного озера в Патагонских Андах. Это свидетельствует о том, что условия на Марсе, вероятно, были идентичны условиям в холодном и засушливом высокогорном районе Земли. Все эти условия делают вероятным существование в прошлом обитаемой среды на Марсе.